مرشح جزائري للرئاسة: سأضيف ركنا سادسا للإسلام (شاهد)

وكالات

قال الإعلامي الجزائري المثير للجدل، أسامة وحيد، الذي كشف عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، إنه سيضيف ركنا جديدا سادسا للإسلام، إذا ما حالفه الحظ في الانتخابات المترقبة بالجزائر.



وفي حوار له على قناة "بور تي في"، قال وحيد إنه سيضيف إلى أركان الإسلام المعروفة، ركنا جديدا هو "اللغة العربية" قائلا: "إذا لم تصلّ بالعربية فهي غير مقبولة، وإذا لم تلفظ الشهادتين بالعربية فهي غير مقبولة".

وأشار إلى أن من لديه مشاكل مع اللغة العربية، فمشكلته ليست مع وحيد، بل مع "إله" وحيد، لأن أركان الإسلام إذا لم تكن بالعربية فلن تقبلها السماء.



ولا يزال الجزائريون يتظاهرون في الشارع، مع اقتراب موعد الانتخابات التي من المفترض أن تجرى في 12 كانون الأول/ ديسمبر.