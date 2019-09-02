هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير الأردني عبد الرحمن مرعي

رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من تدهور الحالة الصحية للأسير الأردني عبد الرحمن عدنان مرعي (29 عاما) والقابع حاليا في معتقل "عوفر" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الأسير مرعي يواجه أوضاعا صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بسرطان في الخلايا الدهنية بالوجه منذ عام 2010، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية، ولإجراء فحوصات طبية دورية، لكن منذ أن تم اعتقاله تعرض لإهمال طبي، ولم يُجر له أي فحوصات طبية، ولم يُقدم له أي جرعات علاجية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير مرعي بتاريخ 2/9/2019 أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية عبر معبر الكرامة، وخلال الأسبوع الماضي هدد الأسير بخوض اضراب مفتوح على الطعام في حال أصرت المحكمة الإسرائيلية على قرارها بتثبيت اعتقاله الإداري الصادر بحقه لمدة أربعة أشهر، علماً بأن موعد محاكمته القادمة في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

من الجدير ذكره، أن عدد الأسرى الأردنيين المحتجزين حاليا في معتقلات الاحتلال 25 أسيرا، من بينهم الأسيرة هبة اللبدي، والتي تواصل اضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي، احتجاجا على اعتقالها الاداري.