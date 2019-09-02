  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير الأردني عبد الرحمن مرعي

الأحد 20 أكتوبر 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من تدهور الحالة الصحية للأسير الأردني عبد الرحمن عدنان مرعي (29 عاما) والقابع حاليا في معتقل "عوفر" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الأسير مرعي يواجه أوضاعا صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بسرطان في الخلايا الدهنية بالوجه منذ عام 2010، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية، ولإجراء فحوصات طبية دورية، لكن منذ أن تم اعتقاله تعرض لإهمال طبي، ولم يُجر له أي فحوصات طبية، ولم يُقدم له أي جرعات علاجية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير مرعي بتاريخ 2/9/2019 أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية عبر معبر الكرامة، وخلال الأسبوع الماضي هدد الأسير بخوض اضراب مفتوح على الطعام في حال أصرت المحكمة الإسرائيلية على قرارها بتثبيت اعتقاله الإداري الصادر بحقه لمدة أربعة أشهر، علماً بأن موعد محاكمته القادمة في 23  تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

من الجدير ذكره، أن عدد الأسرى الأردنيين المحتجزين حاليا في معتقلات الاحتلال 25 أسيرا، من بينهم الأسيرة هبة اللبدي، والتي تواصل اضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي، احتجاجا على اعتقالها الاداري.

#هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

غزة: رجل يقتل حفيده الطفل للاشتباه أنه "لقيط"

وزير فلسطيني يكشف أوجه الفساد في حكومة رامي الحمد الله

موسكو: أسلوب رسالة ترامب إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!

تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.. ما السبب؟

هنية: الاحتلال ينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى.. وسنتحرك بـ3 اتجاهات

التنفيذية : الانتخابات ستجري حسب التمثيل النسبي وحماس تضع العراقيل أمام اجرائها

هذا ما فعله أمير قطر عندما مر بوالده خلال مباراة رياضية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

تل ابيب : مخاوِفٌ إسرائيليّةٌ كبيرةٌ من سقوط الأردن في المصيدة الإيرانيّة

NASA-palestine-20.10.19-534x387

فلسطينيتان تُسيطِران هذه الايام على الأجندة الإعلاميّة في جميع أنحاء العالم

حنا ناصر يصل غزة الاسبوع القادم للقاء حماس و قادة الفصائل

غرينبلات يعجل باستقالته عقب تأجيل نشر "صفقة القرن"

براق

نحو 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بمناسبة "عيد العرش" اليهودي