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5 "خرافات" شائعة عن الشاي.. لا تصدقها

الأحد 20 أكتوبر 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 "خرافات" شائعة عن الشاي.. لا تصدقها


وكالات / سما /

يتناول كثير من الناس خرافات لا يمكن تصديقها بشأن الشاي، المشروب الأكثر شعبية بالعالم، فيما "يبتكر" آخرون أفكارا غير منطقة إذا ما تمت إضافة مشروبات أخرى إليه.

نستعرض هنا 6 خرافات شائعة يتداولها كثير من الناس عن الشاي، أثبت العلم والخبراء أنها غير صحيحة على الإطلاق، وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا".

الأخضر أفضل من الأسود

قد يتصارع اثنان بشأن ما إذا كان الشاي الأخضر أفضل من الأسود أو العكس، لكن في الحقيقة، فإن كلا النوعين يأتي من نبات واحد يسمى "كاميليا سينينسيس"، ويحتوي كلاهما على كميات متساوية من مضادات الأكسدة والمعادن.

أي نبات عشبي شاي

هذا ليس صحيحا، فالمشروبات المصنوعة من الأعشاب والتوابل أو غيرها من المواد النباتية، يتم معالجتها بماء ساخن قبل أن تصل إليك، أمام الشاي فلا يخضع لهذه العملية. وبينما يحتوي الشاي على مادة الكافيين، فإن الأعشاب لا تحتوي على هذه المادة التي تميز الشاي.

البريطانيون اخترعوا أكياس الشاي

لم يفعل البريطانيون ذلك، بل إن من اخترع أكياس الشاي أمة أكثر ارتباطا بالقهوة، إنهم الأميركيون. وتشير المعلومات إلى أن أول كيس شاي ابتكره تاجر الشاي الأميركي توماس سوليفان.

إضافة الحليب للشاي تقلل فاعليته

يعتقد كثيرون أن إضافة الحليب إلى الشاي تقلل من فاعلية الشاي باعتباره منبها، لكن دراسات عدة أشارت إلى جسم الإنسان يمتص نفس الكمية من مادة الكافيين، سواء كان الشاي نقيا أو مخلوطا بمشروب آخر.

تخزين الشاي لفترة طويلة يفسده

ليس للشاي تاريخ انتهاء، طالما تم حفظه في مكان مظلم وبارد. قد يقول البعض إن تلك الأوراق الصغيرة الطازجة تفسد بعد 6 أشهر، أو تفقد نكهتها بعد عام من التخزين، لكن هذا غير صحيح إن أحسنت تخزين الشاي.

#الشاي

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