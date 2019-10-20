  1. الرئيسية
  2. الصحة

للوقاية من السرطان.. 6 طرق لتجنب خطر الإصابة

الأحد 20 أكتوبر 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
للوقاية من السرطان.. 6 طرق لتجنب خطر الإصابة


وكالات / سما /

في وقتنا الحالي تنتشر الأمراض السرطانية بكثرة، لذلك يجب المحافظة على الصحة لوقايتها من الأمراض، من خلال اتباع الطرق الصحيحة التي تقلل من خطر الإصابة.

فقد أكدت دراسة علمية نشرتها مجلة "كاركينوجينسيس"، بقيادة فريق من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن السرطان تسببه عوامل عدة.

ومن بين هذه العوامل الإشعاعات الصادرة عن الشمس، وملامسة المواد المشعة، ونمط الحياة غير الصحي، مثل إدمان الكحول والتدخين والنظام الغذائي المليء بالدهون والسكريات. وأشارت الدراسة إلى 6 طرق تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تجنب التبغ

إن استخدام أي نوع من أنواع التبغ يضعك في مسار صدامي مع السرطان، حيث تم الربط بين التدخين وأنواع مختلفة من السرطان، مثل الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم والكلى.

نظام غذائي

إن تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات، وكذلك الحبوب الكاملة والبقوليات، يجنبك العديد من أمراض السرطان. كما ينصح الخبراء بتجنب السمنة من خلال اتباع نظام غذائي أقل دهونا وسعرات حرارية، مع الابتعاد تماما عن اللحوم المصنعة.

ممارسة الرياضة

قد يقلل الحفاظ على الوزن الصحي للجسم، عبر الرياضة تحديدا، من مخاطر إصابتك بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى

الحماية من الشمس

يعد سرطان الجلد واحدا من أكثر أنواع السرطان شيوعا، وهو من أكثر الأنواع القابلة للوقاية، لذا عليك تجنب شمس منتصف النهار. وينصح الخبراء بالابتعاد عن الشمس بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا، حيث تكون أشعة الشمس أقوى ما يمكن.

لقاح ضد السرطان

تتضمن الوقاية من السرطان الحماية من حالات عدوى فيروسية معينة، مثل الالتهاب الكبدي الوبائي" ب"، حيث يمكنه أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد، لذا يوصى بلقاح التهاب الكبد B للبالغين الذين تحيط بهم مخاطر عالية.

وهناك تطعيم جديد ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). والذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم والسرطانات الأخرى التي تصيب الأعضاء التناسلية، لذا ينصح باستخدامه للبنات والبنين من عمر 11 و12 عاما.

تجنب السلوكيات الخطيرة

يجب عليك عدم مشاركة الإبر، كونها تؤدي إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، بالإضافة إلى التهاب الكبد B والتهاب الكبد C، الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

#السرطان #الوقاية #الأمراض

الأكثر قراءة اليوم

غزة: رجل يقتل حفيده الطفل للاشتباه أنه "لقيط"

وزير فلسطيني يكشف أوجه الفساد في حكومة رامي الحمد الله

موسكو: أسلوب رسالة ترامب إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!

تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.. ما السبب؟

التنفيذية : الانتخابات ستجري حسب التمثيل النسبي وحماس تضع العراقيل أمام اجرائها

هذا ما فعله أمير قطر عندما مر بوالده خلال مباراة رياضية (شاهد)

مستشار أردوغان: دخول الجيش السوري لمناطق انسحب منها الأمريكيون إعلان حرب على تركيا

الأخبار الرئيسية

NASA-palestine-20.10.19-534x387

فلسطينيتان تُسيطِران هذه الايام على الأجندة الإعلاميّة في جميع أنحاء العالم

حنا ناصر يصل غزة الاسبوع القادم للقاء حماس و قادة الفصائل

غرينبلات يعجل باستقالته عقب تأجيل نشر "صفقة القرن"

براق

نحو 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بمناسبة "عيد العرش" اليهودي

هنية

هنية: الاحتلال ينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى.. وسنتحرك بـ3 اتجاهات