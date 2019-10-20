فوز غالي لخدمات النصيرات.. والأقصى يحصد نقطة من العطاء

غزة / سما /

حقق خدمات النصيرات فوزا غاليا على الزيتون (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية خدمات النصيرات طارق الهور (23), ومحمد صقر (62), وخالد الحاج (92), في حين أحرز هدف الزيتون يحيى عزام (90).

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني مؤقتا, وتجمد رصيد الخاسر عند 12 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

العطاء – الأقصى (1-1)

وخطف الأقصى تعادلا قاتلا من "أنياب" العطاء (1-1).

وتقدم العطاء عبر محمد الأبزل (78), قبل أن يتعادل الأقصى عن طريق محمود أبو خصيوان (92).

ورفع العطاء رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير, وبات رصيد الأقصى 8 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.