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كلوب يهدد مانشستر يونايتد بتصريحات قاسية

الأحد 20 أكتوبر 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يهدد مانشستر يونايتد بتصريحات قاسية


وكالات / سما /

سخر مدرب نادي ليفربول يورجن كلوب من التصريحات داخل وفي محيط نادي مانشستر يونايتد على أن مباراة الأحد بين الفريقين يمكن أن تأتي في الوقت المثالي لرجال أولي جنار سولشاير لاستعادة توازنهم في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد صاحب المركز 14 في الدوري الإنجليزي بـ 9 نقاط من انتصارين 3 هزائم و3 خسائر على ملعبه أولد ترافورد ليفربول المتصدر بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي مع مباراة ناقصة.

وقال يورجن كلوب في مؤتمره الصحافي قبل اللقاء:” لقد أعلنوا جاهزيتهم لمواجهتنا، وينتظروننا. قالوا ذلك بالفعل ، قالوا إننا الخصم المثالي الآن في الوقت الذي نعتقد فيه أن هناك الكثير من الفرق التي لا تحب اللعب ضدنا في الوقت الحالي.”

وأضاف:”يبدو أن المان يونايتد هو الفريق الوحيد الذي يريد مواجهتنا. علينا أن نتأكد من أن هذا سوء فهم.”

“لكن هذا طبيعي. كنت لأفعل الشيء نفسه لو كنت مكانهم. هذه هي المباراة التي يمكن أن تغير العالم. هذا بالضبط ما كنت سأستغله لتحفيز فريقي، فلماذا لا ينبغي على سولشاير القيام بذلك؟ “

#يورجن كلوب #مانشستر يونايتد #ليفربول

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