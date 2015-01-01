مارسيلو يعترف : الدوري الإسباني أصبح قاسياً هذه الأيام

وكالات / سما /

أكد البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني بأنه شعر بالألم من خسارة المرينجي أمام ريال مايوركا مساء أمس، مشيراً إلى أن الدوري الإسباني أصبح قاسياً هذه الأيام.

وتعرض ريال مدريد للخسارة الأولى في مسابقة الدوري الإسباني على يد مضيفه ريال مايوركا بهدفٍ نظيف، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من عمر الليجا، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت.

وعاد فريق برشلونة من بعيد، وخطف الصدارة من ريال مدريد، عقب فوز البلاوجرانا بسهولة مساء أمس على إيبار بثلاثية نظيفة، لتزيد معاناة المرينجي هذا الموسم.

وتحدث مارسيلو حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “خسرنا المباراة، ولكننا يجب أن نستمر”.

وأضاف “من المؤلم الخسارة أمام مايوركا، لأننا لعبنا بشكلٍ جيد، ولكننا استقبلنا الهدف في وقتٍ مبكر، وفشلنا في العودة بالنتيجة”.

وتابع “لم يكن لدينا الوقت للتفكير، لقد سجلوا هدفاً، وبعدها قاموا عادوا للدفاع، واللعب على المرتدات، وهذا ليس عذراً بالنسبة لنا”.

وأكمل “نحتاج إلى أن نلعب بشكلٍ جيد حتى صافرة النهاية، لقد فزنا في بعض المباريات، ولكننا كنا نفتقر لشيءٍ ما”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “نحن نحاول أن نفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز ولكن الدوري الإسباني أصبح قاسياً هذه الأيام”.