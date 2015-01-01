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فيديو.. برشلونة يحصل على صدارة الليغا بفوزه على إيبار

الأحد 20 أكتوبر 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يحصل على صدارة الليغا بفوزه على إيبار


وكالات / سما /

حقق نادي برشلونة مساء اليوم السبت فوزاً كبيراً ومستحقاً على إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب إيبوروا.

وسجل برشلونة هدفه الأول عن طريق المهاجم أنطوان جريزمان في الدقيقة الثالثة عشرة من زمن الشوط الأول ، وذلك بعد سيطرة شبه مطلقة على أجواء اللقاء في وسط الميدان والأجنحة.

وعلى الرغم من خسارة جهود اللاعب سيرجي روبيرتو بسبب إصابة في الركبة ، إلا أن أداء الهجومي استمر في الشوط الثاني بشن هجمات عديدة من العمق والأطراف بقيادة ليونيل ميسي.

وسجل برشلونة الهدف الثاني عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الثامنة والخمسين إثر هجمة من الطرف الأيمن ، فيما ترك جريزمان الكرة لزميله الأرجنتيني والذي سددها على يسار الحارس.

نتيجة مباراة برشلونة لم تخلو من لمسة لويس سواريز.

واستمر برشلونة بالضغط على مرمى إيبار خلال ما تبقى من دقائق المباراة ، حتى تمكن المهاجم لويس سواريز من تسجيل الهدف الثالث بعد أن قدم له ميسي الكرة على باب المرمى إثر انفراد تام في الدقيقة السادسة والستين.

ورفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي رصيده إلى النقطة التاسعة عشرة في المركز الأول مؤقتاً بجدول الترتيب العام للدوري الإسباني بانتظار مباراة ريال مدريد ومايوركا ، فيما تجمد رصيد إيبار عن النقطة التاسعة في المركز الرابع عشر.

#برشلونة #إيبار

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