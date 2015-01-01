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حنا ناصر يصل غزة الاسبوع القادم للقاء حماس و قادة الفصائل

الأحد 20 أكتوبر 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حنا ناصر يصل غزة الاسبوع القادم للقاء حماس و قادة الفصائل


رام الله / سما /

يتوجه وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة د. حنّا ناصر إلى غزة يوم الاثنين من الاسبوع القادم للقاء حركة حماس وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني استكمالا للجهود التي تقوم بها اللجنة تنفيذا لدعوة الرئيس محمود عباس تهيئة الاجواء لإجراء انتخابات عامة تجسيدا للديمقراطية الفلسطينية.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل على ضرورة اتباع قانون التمثيل النسبي الكامل للانتخابات والذي يعتمد نظام القوائم، مشيرا إلى انتظار المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد إجراء هذه الانتخابات.

وقال كحيل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، إنه تم الطلب من الاتحاد الاوروبي بشكل خاص تجهيز كافة الامور الضرورية لتوفير بعثة طويلة الامد لمراقبة سير الانتخابات بدءا بالتشريعية التي تليها بفارق زمن بسيط الرئاسية.

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