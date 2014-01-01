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الأسير المقدسي سمير أبو نعمه يدخل عامه الـ34 في سجون الاحتلال

الأحد 20 أكتوبر 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

دخل الأسير المقدسي سمير إبراهيم أبو نعمه (59 عاما) عامه الـ34 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان اليوم الأحد، إن الأسير أبو نعمه واحد من بين 26 أسيرا من قدامى الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية "أوسلو"، أقدمهم الأسير كريم يونس.

ويواجه الأسير أبو نعمه ظروفا صحية صعبة، تتفاقم مع مرور الوقت، نتيجة ظروف الاعتقال القاسية التي يعيشها منذ 33 عاما، وما يرافقها من إهمال طبي بحقه، حيث يُعاني من مشاكل في مركز الأعصاب في العمود الفقري، ومشاكل أخرى نتجت جرّاء ما تعرض له خلال فترة اعتقاله الأولى عام 1986 بسبب التعذيب.

وكان الأسير أبو نعمه أحد الأسرى الذين رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل الأسرى، وكذلك الإفراجات التي تمت ضمن مسار المفاوضات، وكان آخرها عام 2014.

وفقد الأسير أبو نعمة والدته، واثنين من أشقائه خلال فترة اعتقاله، دون السماح له بوداعهم، وكان آخرهم شقيقه وليد الذي توفي ليلة استعداده لزيارته عام 2016.

هذا ويقبع الأسير أبو نعمه في معتقل "ريمون".

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