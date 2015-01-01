  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يفتش منازل في الخليل ويشدد اجراءاته على مداخل القرى والبلدات

الأحد 20 أكتوبر 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من منازل المواطنين في محافظة الخليل، وشددت من إجراءاتها على مداخل القرى والبلدات.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، وفتشت عشرات المنازل، عرف من أصحابها: منازل يونس وفارس وحازم زلوم، ومراد شويكي.

وأضافت المصادر، ان تلك القوات شددت من إجراءاتها في محيط محافظة الخليل، وأغلقت مدخل بلدة حلحول الشمالي" الحواور"، والطرق الرابطة شرقا، والطريق الاستيطاني رقم"60"، ومداخل البلدات، وأطلقت قنابل الغازل على مدخل يطا الشمالي" مفرق زيف"، بحجج امنية واهية، وعرقلت حركة تنقل المركبات على مفرق بيت عينون شرقا.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

غزة: رجل يقتل حفيده الطفل للاشتباه أنه "لقيط"

وزير فلسطيني يكشف أوجه الفساد في حكومة رامي الحمد الله

موسكو: أسلوب رسالة ترامب إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!

تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.. ما السبب؟

اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم في رام الله ومجدلاني يكشف التفاصيل

الرئيس يوعز لجهاز الاحصاء المركزي بالتحضير للانتخابات العامة

مستشار أردوغان: دخول الجيش السوري لمناطق انسحب منها الأمريكيون إعلان حرب على تركيا

الأخبار الرئيسية

غرينبلات يعجل باستقالته عقب تأجيل نشر "صفقة القرن"

براق

مئات المستوطنين يقتحمون حائط البراق بمناسبة "عيد العرش" اليهودي

هنية

هنية: الاحتلال ينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى.. وسنتحرك بـ3 اتجاهات

التنفيذية : الانتخابات ستجري حسب التمثيل النسبي وحماس تضع العراقيل أمام اجرائها

حماس تعلق على زيارة حنا ناصر لقطاع غزة بشأن الانتخابات وتكشف الحركة ستبلغه بالتالي..