الاحتلال يفتش منازل في الخليل ويشدد اجراءاته على مداخل القرى والبلدات

الخليل / سما /

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من منازل المواطنين في محافظة الخليل، وشددت من إجراءاتها على مداخل القرى والبلدات.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، وفتشت عشرات المنازل، عرف من أصحابها: منازل يونس وفارس وحازم زلوم، ومراد شويكي.

وأضافت المصادر، ان تلك القوات شددت من إجراءاتها في محيط محافظة الخليل، وأغلقت مدخل بلدة حلحول الشمالي" الحواور"، والطرق الرابطة شرقا، والطريق الاستيطاني رقم"60"، ومداخل البلدات، وأطلقت قنابل الغازل على مدخل يطا الشمالي" مفرق زيف"، بحجج امنية واهية، وعرقلت حركة تنقل المركبات على مفرق بيت عينون شرقا.