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مستوطنون يصيبون جنديًا بعد يوم على مهاجمة ضابط كبير

الأحد 20 أكتوبر 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يصيبون جنديًا بعد يوم على مهاجمة ضابط كبير


القدس المحتلة / سما /

 أصيب جندي إسرائيلي من لواء جولاني، الليلة الماضية، على يد مجموعة من المستوطنين بالقرب من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين قرب نابلس.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الجندي أصيب بجروح طفيفة إثر رشقه بالحجارة من قبل نحو 20 مستوطنًا، مشيرةً إلى أنهم أقدموا أيضًا على ثقب إطارات جيب عسكري.

وأوضحت القناة أن الجنود ردوا بشكل استثنائي على ذلك بإطلاق الرصاص الحي في الهواء.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من مهاجمة مستوطنين من ذات المستوطنة لضابط كبير في جولاني بعد رشق سيارته بالحجارة ومحاولة الاعتداء عليه بآلة حادة، حيث تم اعتقال ثلاثة مستوطنين متورطين في الحادثة.

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