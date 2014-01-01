50 محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" لا زالوا معتقلين لدى الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في ذكرى مرور ثمانية أعوام على صفقة "وفاء الأحرار" بان الاحتلال لا يزال يعتقل 50 اسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي تمت في أكتوبر من العام 2011، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيرا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بانه رغم مرور ما يزيد عن 5 أعوام ونصف على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وإعاده اعتقال العشرات من المحررين بعد عملية الخليل يونيو 2014، إلَّا أن الاطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية والتي رعت الصفقة بشكل مباشر لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من أجل انهاء هذه المأساة المستمرة.

واعتبر الاشقر بأن كل الابواب لإنهاء هذا الملف بشكل سلمي قد اغلقت، ولم يعد امامهم سوى انتظار صفقة قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة التي تؤكد انها تمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وانه لا حوار مع الاحتلال حول صفقة جديدة قبل اطلاق سراح من أعيد اعتقالهم من محرري الصفقة الأولى.

وبين الأشقر بان الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين لا زالوا مختطفين وعددهم 50 اسيراً وهى احكام عالية او بالمؤبدات، مشيراً الى ان الاحتلال فرض أحكام مخففة لعدة سنوات على عدد من الأسرى بداية الأمر ، وبعد ان انتهت محكومياتهم رفض اطلاق سراحهم اعاد لهم الأحكام السابقة، وفى مقدمتهم عميد الأسرى نائل البرغوتي بالسجن لمدة 30 شهراً، وبعد أن انتهت أعاد حكمه السابق بالسجن المؤبد.

ونوه الاشقر الى ان اعتقال محررين صفقة وفاء الأحرار لم يكن مرتبطأ بعملية الخليل منتصف العام 2014، انما بدء بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث بدء الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، بينما العدد الأكبر من هؤلاء المحررين تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) منهم محررا دفعة واحدة ، أطلق سراح 24 منهم، بينما لا يزال (50) منهم رهن الاعتقال.

وجدد أسرى فلسطين مطالبته للحكومة المصرية والتي ترعى اتفاق المصالحة الفلسطينية بصفتها الراعي الأساسي للصفقة التدخل للإفراج عن محرري صفقة وفاء الاحرار الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم مرة اخرى، والغاء كل الاحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم، كما شدد على حركة حماس ان تصر على اطلاق سراح كل محرري الصفقة قبل الخوض في أي حديث عن صفقة جديدة.