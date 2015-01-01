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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأحد 20 أكتوبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى


القدس المحتلة/سما/


 

اقتحم نحو 400 مستوطن، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عمليات الاقتحام بدأت منذ الساعة السابعة صباحا حتى إعداد الخبر، ويجري إدخال المقتحمين بمجموعات متتالية.

وكانت جماعات "الهيكل المزعوم"، جددت نهاية الأسبوع الماضي، دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من "عيد العرش" اليهودي.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى، منذ بداية "عيد العرش" حتى الخميس الماضي، أكثر من 2700 مستوطن.

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