انتقادات حادة لساويرس بعد سخريته من نساء لبنان واليمن

القاهرة / وكالات /

أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، جدلا على "تويتر"، وتعرض لانتقادات واسعة؛ بسبب "نكتة" نشرها حول الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.



ونشر ساويرس تغريدة، تضمنت ما وصفها بالـ"نكتة" حول الحضور النسائي في مظاهرات لبنان، وربطها بحرب اليمن، ليتعرض لانتقادات لاذعة من قبل عدد من متابعيه.



وكتب ساويرس بصيغة المزح: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان، أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

وأثارت مزحة ساويرس غضب واستفزاز المطرب اللبناني رامي عياش، وآخرين، ما دعاهم للرد عليه.



ورد عياش على نجيب ساويرس قائلا: "صديقنا السيد نجيب ساويرس، هذه نكتة ثقيلة منك، ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير، وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة، وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة".

فيما شن عدد من المغردين هجوما على ساويرس، معتبرين أن تغريدته "لم تكن في محلها".