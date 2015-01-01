ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم بحق قاطفي الزيتون خاصة في بيت لحم ونابلس.

وفيما يلي أبرزها:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يستقبل رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويصيبون ثلاثة منهم ويسرقون معداتهم في بورين

جماعات "الهيكل المزعوم" تجدد دعواتها لاقتحام الأقصى اليوم

عشرات الآلاف يتظاهرون في لبنان لليوم الثالث احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية

تونس: انتخاب فلسطين مقررا للدورة ال20 للأمناء العامين "للجان العربية"

"الأيام":

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون معداتهم وإصابة ثلاثة مواطنين

الأغوار الشمالية: مستوطنون يشرعون بأعمال تجريف في أراضي الحمة سعيا لتوسيع بؤرتهم

خبراء أمميون يطالبون اسرائيل بتحقيق "نزيه وفوري" حول تعرض العربيد للتعذيب

اللبنانيون الغاضبون يواصلون التظاهر في حراك شمل جميع المناطق ضد القيادات

استعدادات لإطلاق حملة إعلامية دولية لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

"القدس":

المستوطنون يصعدون هجماتهم على قاطفي الزيتون واقتحام بيت أمر وإصابة مواطن وملاحقة مراكب الصيادين في القطاع

الرأس الأحمر: سكانها يتحدون الهدم وتفتقر لكافة خدمات البنية التحتية

جنود الاحتلال والمستوطنون.. تبادل أدوار لتهويد الخليل القديمة

الآلاف يتظاهرون في لبنان لليوم الثالث على التوالي ويطالبون بإسقاط كل رموز السلطة

مسؤول الأمن في مستوطنة "إفرات" يسن قوانينه التي تقيد المزارعين بقوة السلاح

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أبرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة، صباح اليوم الأحد، دفاع نفتالي بينت الرجل الثاني في حزب اليمين الجديد عن نتنياهو، بتصريحه: إن سقوط نتنياهو لا يمثل شخص نتنياهو بل يعني توجيه ضربة موجعة وخطيرة إلى المعسكر الوطني ومعسكر اليمين برمته.

فيما يلي أبرز العناوين:

صحيفة هآرتس:

البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الجيش الإسرائيلي يعتقل سبعة أشخاص دخلوا إسرائيل من الأردن

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على أربعة فلسطينيين عند السياج الأمني وإصابة أحدهم بجروح

صحيفة معاريف:

مسؤول في حزب الليكود: غانتز يدرك أن نتنياهو يريده أكثر من لبيد واشكنازي

نفتالي بينت: السجائر والشامبانيا لا تسقط رئيس حكومة وأنا أدافع عن المعسكر الوطني وليس عن نتنياهو وحده

وفاة أم وابنتها في حادث سير في شارع 6

صحيفة إسرائيل اليوم:

إذا تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو وحصل على براءة من المحكمة.. يكون المستشار القانوني مسؤولا عن هذا الانقلاب

نفتالي بينت: سقوط نتنياهو سيكون ضربة خطيرة للمعسكر الوطني

بينت يهاجم وسائل الاعلام ومكتب المدعي العام

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