أردوغان يتوعد المسلحين الأكراد "بسحق رؤوسهم" إذا لم ينسحبوا من مواقعهم

وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده استئناف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا إذ لم ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة في المدة المحددة، مهددا بـ"سحق رؤوسهم".

وحذر أردوغان السبت من أن بلاده "ستسحق رؤوس" المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا. وقال أردوغان في خطاب "إذا لم يتم الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف "القتال" من حيث توقفنا وسنواصل "سحق رؤوس الإرهابيين".

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها السبت، إن "تركيا لم تتراجع عن الشروط التي وضعتها منذ البداية" عندما أطلقت عملية "نبع السلام" العسكرية، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن القوات التركية ستستأنفها حال عدم انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة "تنظيما إرهابيا"، من شمال شرق سوريا خلال مدة 120 ساعة، المنصوص عليها في الاتفاق التركي الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأضاف أردوغان مهددا: "إذا لم ينجح الاتفاق مع الأمريكيين، سنواصل من حيث توقفنا، عند انتهاء الـ 120 ساعة، وسنستمر في سحق رؤوس الإرهابيين". وتابع الرئيس التركي: "في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة المحددة".

وقال أردوغان"تركيا تعرضت مع الأسف لشتى أنواع التصرفات البشعة خلال 9 أيام الأخيرة، وقد اكتشفنا حقيقة الأطراف بسبب سقوط الأقنعة التي كانت على الوجوه". وتابع"سننفذ خطتنا الخاصة حال عدم التوصل لاتفاق مع بوتين حول انتشار الجيش السوري شمال شرق البلاد".