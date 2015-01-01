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بيتان: نتنياهو لن يطلب تمديد فترة تكليفه بتشكيل الحكومة

الأحد 20 أكتوبر 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيتان: نتنياهو لن يطلب تمديد فترة تكليفه بتشكيل الحكومة


القدس المحتلة / سما /

 قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود ديفيد بيتان، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو زعيم الحزب لن يطلب تمديد فترة تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة كان العبرية، إنه لا معنى لمثل هذا التمديد، خاصةً وأن حزب أزرق- أبيض ليسوا مستعدين للتفاوض لتشكيل حكومة وحدة، كما لا يوجد جدوى من تمديد المهلة طالما هناك خلافات حول الأسس التي يمكن من خلالها تشكيل حكومة وحدة.

واتهم بيتان، حزب أزرق- أبيض، أنهم يريدون انتخابات جديدة لاعتقادهم أنه سيتم توجيه لائحة اتهام قريبًا لنتنياهو، وأن نتيجة الانتخابات المقبلة ستكون في صالحهم.

وتنتهي الأربعاء مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة، ومن المتوقع أن يعيد التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي بدوره قد ينقله إلى بيني غانتس زعيم أزرق- أبيض، ومنحه مهلة 4 أسابيع لتشكيل حكومة.

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