تعرف على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائىل بالأرقام

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية المعطيات التالية حول حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل مرتكزة على مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية ومعهد"آي إن إس إس":

- يبلغ حجم المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ٣٫٣ مليار دولار سنوياً وذلك منذ العام ٢٠١٩ وحتى العام ٢٠٢٨.

- شكلت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ١٥٪ من ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية في العام ٢٠١٨.

- تستطيع إسرائيل شراء أسلحة من شركات إسرائىلية اليوم بمبلغ ٨١٥ مليون دولار سنوياً، لكنها لن تستطيع شراء أي أسلحة من إنتاج محلي من المساعدات الأميركية في العام ٢٠٢٨.

أقصى حد لزيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل وفقاً لاتفاق ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٨ هو ١٠٪.

- إضافة للمساعدات السنوية البالغة ٣٫٣ مليار دولار تحصل إسرائيل على مبلغ ٥ مليارات دولار لدعم مشاريع مشتركة بين البلدين لتطوير صواريخ مضادة للصواريخ خلال السنوات ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٨.