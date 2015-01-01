ريال مدريد يتلقى صفعة قوية من ريال مايوركا

مدريد/وكالات/



تعرض فريق ريال لهزيمة مذلة أمام مضيفه ريال مايوركا (0-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فريق ريال مايوركا بالفضل في انتصاره لمهاجمه الإيفواري، لاغو جونيور، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.

التشكيلة الأساسية.. غيابات بالجملة في صفوف ريال مدريد أمام مايوركا

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة، وتراجع إلى مركز الوصافة بفارق نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة، الذي أنجز مهمته أمام مضيفه إيبار بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، في وقت سابق من اليوم.

بينما حقق ريال مايوركا انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، وتقدم إلى المركز العاشر، على سلم ترتيب الليغا.