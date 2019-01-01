  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قلق إسرائيلي من تغيُّر المواقف الأمريكية في الشرق الأوسط

السبت 19 أكتوبر 2019 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق إسرائيلي من تغيُّر المواقف الأمريكية في الشرق الأوسط


القدس المحتلة / سما /

يسود تخوف كبير في أوساط الهيئة الأمنية الإسرائيلية من تصرفات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ومن النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لإسرائيل.

وتوجه الهيئة انتقادات لانعدام إصرار الإدارة الأميركية على العمل بقوة في أعقاب أحداث كبيرة لها آثار بعيدة المدى، منها العملية التي قامت بها القوات الإيرانية والتي أثرت على حرية الملاحة في الخليج العربي وإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وقصف المنشآت النفطية السعودية والانسحاب الأمريكي من سوريا، وسماح واشنطن بتعزيز النفوذ الروسي في المنطقة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الأقوال التي كانت تعرض بحذر منذ تسلم دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة أصبحت تعرض بصراحة وبصورة مباشرة في المداولات الداخلية، خصوصاً في أعقاب التطورات بالأشهر الأخيرة. ورغم العلاقات الممتازة بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، فإن الاستبدال السريع لقيادات في الإدارة الأمريكية وعدم وضوح توجهات ترامب يضعان عقبات أمام الحوار الإسرائيلي ـ الأميركي.

ويتم الإعراب عن التخوف الإسرائيلي في الأحاديث بين المستويين السياسي والعسكري، ولا تتناول هذه الأحاديث تهديدات محددة، بل تتركز حول التقديرات القائمة التي تؤكد أن تآكل قوة الردع الأمريكية كقوة عظمى قد يغري أعداء إسرائيل وعلى رأسهم منظمة "حزب الله" بالعمل ضد إسرائيل، خصوصاً في ظل استمرار عملها ضد التمركز الإيراني في سوريا وضد مشاريع الصواريخ دقيقة الإصابة في لبنان.

ورغم الأوضاع المعقدة والمتوترة، ما زالوا في الهيئة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أن احتمالات تدهور الأوضاع إلى مستوى مواجهة شاملة غير وارد في المرحلة الحالية. وبالمقارنة مع ذلك، فإن احتمالات المواجهة في الجنوب ـ ضد قطاع غزة ـ عالية جداً.

الأكثر قراءة اليوم

تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.. ما السبب؟

اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم في رام الله ومجدلاني يكشف التفاصيل

الديمقراطية توجه طلبا للسلطة بشأن أموال الوزراء

جنرال إسرائيلي يشكك بأشرف مروان ودوره الاستخباري

موسكو: أسلوب رسالة ترامب إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!

إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال شرق جباليا

الرئيس يوعز لجهاز الاحصاء المركزي بالتحضير للانتخابات العامة

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية: الاحتلال ينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى.. وسنتحرك بـ3 اتجاهات

التنفيذية : الانتخابات ستجري حسب التمثيل النسبي وحماس تضع العراقيل أمام اجرائها

حماس تعلق على زيارة حنا ناصر لقطاع غزة بشأن الانتخابات وتكشف الحركة ستبلغه بالتالي..

بومبيو: "يحق لإسرائيل ضرب مواقع في سوريا" واصدق ايران بانها تريد القضاء على تل ابيب

الديمقراطية

الديمقراطية تطالب اللجنة التنفيذية بالكشف عن مصير لجنة وقف العمل بالإتفاقات مع الاحتلال