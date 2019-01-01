  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تحصد الجائزة البرونزية في أيام قرطاج الموسيقية

السبت 19 أكتوبر 2019 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصد الجائزة البرونزية في أيام قرطاج الموسيقية


تونس /سما/

حصدت فلسطين الجائزة البرونزية عن مشاركتها في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، وذلك خلال حفل اختتام فعالياته، التي استمرت على مدار أسبوع.

وحصل الفنان الفلسطيني فرج سليمان على الجائزة بفضل معزوفات نالت استحسان لجنة تقديم الجوائز التي رأسها البريطاني جاستي اونر، والمكونة من ستة فنانين من مختلف أنحاء العالم، من بين 14 دولة مشاركة عربية، وافريقية، وأوروبية، في حين حصدت تونس من خلال الفنانة نور نوار على "التانيت الذهبي"، الذي يعد أهم جوائز التظاهرة السينمائية التي تنفتح على بانوراما من الأفلام العربية، والأفريقية، والعالمية.

يذكر أن المهرجان كان قد كرم في افتتاحه الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي، والفنانين الراحلين رشيد طه من الجزائر، وحسن الدهماني من تونس، والفنانة الفلسطينية الراحلة ريم البنا.

الأكثر قراءة اليوم

أجمل امرأة في العالم.. الفلسطينية بيلا حديد!

تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.. ما السبب؟

اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم في رام الله ومجدلاني يكشف التفاصيل

الديمقراطية توجه طلبا للسلطة بشأن أموال الوزراء

جنرال إسرائيلي يشكك بأشرف مروان ودوره الاستخباري

تحذير عاجل من شركة آبل لمستخدمي ايفون

إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال شرق جباليا

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية: الاحتلال ينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى.. وسنتحرك بـ3 اتجاهات

التنفيذية : الانتخابات ستجري حسب التمثيل النسبي وحماس تضع العراقيل أمام اجرائها

حماس تعلق على زيارة حنا ناصر لقطاع غزة بشأن الانتخابات وتكشف الحركة ستبلغه بالتالي..

بومبيو: "يحق لإسرائيل ضرب مواقع في سوريا" واصدق ايران بانها تريد القضاء على تل ابيب

الديمقراطية

الديمقراطية تطالب اللجنة التنفيذية بالكشف عن مصير لجنة وقف العمل بالإتفاقات مع الاحتلال