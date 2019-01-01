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الكويت تبدي تفاؤلها من زيارة رئيس وزرائها إلى مصر

السبت 19 أكتوبر 2019 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تبدي تفاؤلها من زيارة رئيس وزرائها إلى مصر


سما / وكالات/

قال خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، إن زيارة رئیس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، لمصر  الأحد، تمثل دفعا مهما للعلاقات بين البلدين.
وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، يوم السبت، أن هذه الزيارة ستمثل "إسهاما فعالا في رعایة علاقة البلدين والإبقاء على حيويتها وتطورها"، لافتا إلى أنها "تمثل أيضا تواصلا بين قيادتي البلدين حيث أنها تأتي بعد الزيارة التاريخية والناجحة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للكويت، في أغسطس الماضي".

وأكد أنه "مما یضاعف أهمیة الزيارة، أنها تأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة تمر بها المنطقة، ما يستوجب التشاور والتنسيق مع الأشقاء في مصر، خاصة في ضوء الدور الريادي الذي تقوم به مصر حیال تطورات المنطقة والتحدیات المحیطة بها.

ولفت إلى أن هذه الزيارة ستشكل فرصة لتوقيع عدة اتفاقيات تهدف لتحقیق الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية بما یحقق تطلعات البلدین وشعبیهما الشقيقين

ومن المقرر أن يبدأ الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح،  الأحد، زيارة رسمیة لمصر على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى. ویتضمن جدول الزيارة التي تستمر يومين، لقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومباحثات مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فضلا عن توقیع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

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