وزيرا التربية والتعليم العالي يؤكدان التكاملية للارتقاء بالتعليم ويُشكلان لجاناً مشتركة للمتابعة

رام الله / سما /

ناقش وزيرا التربية والتعليم د. مروان عورتاني، والتعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، خلال لقاءٍ، السبت، عدداً من الموضوعات الخاصة بتعزيز أوجه التكامل والاتساق في عمل الوزارتين؛ على إثر قرار الفصل بينهما.

وقرّر الوزيران تشكيل مجموعة لجان مشتركة لمتابعة آليات التعاون والتنسيق في مجالات عدة؛ منها تطوير امتحان الثانوية العامة ونظام القبول في الجامعات وبرامج تأهيل المعلمين وإجراء البحوث والدراسات حول جميع جوانب العملية التربوية والتعليمية وغيرها من القضايا، انطلاقاً من القناعة المشتركة بالتكاملية العضوية بين التعليم العام والعالي.

وتم الاتفاق على عقد جلسة خاصة لمجلس رؤساء الجامعات للتشاور حول صياغه إطار شامل للشراكة ،مع الجامعات الفلسطينية التي تشكل مخزوناً معرفياً استراتيجياً يمكّنها من القيام بدور حيوي في الارتقاء بالتعليم المدرسي في شتى المجالات.