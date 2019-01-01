هنية: الاحتلال ينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف الأقصى.. وسنتحرك بـ3 اتجاهات

غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية "القدس ستبقى جبهة وبوصلة الصراع المركزي مع الاحتلال ومع من يقف معه كالإدارة الأمريكية وغيرها".

وأضاف خلال كلمة له حول مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك: "الاحتلال يستغل الأحداث وانشغال الشعوب وينفذ أخطر حلقة من حلقات استهداف المسجد الأقصى .. نحن كشعب بشكل عام في فلسطين وخارج فلسطين نلتف حول قدسنا حاضرنا ومستقبلنا، وحول الأمة في الدفاع عن مقدساتها وموروث النبوة.

وأكد هنية على ضرورة الوقوف في وجه المخطط اللعين برؤية متكاملة وبخطة تحرك واعية وحكيمة وشجاعة وقوية على المستوى الفلسطيني.

وفي كلمة للمقدسيين قال: نقول لكم: لستم وحدكم في هذا الميدان، ولستم وحدكم في هذه المواجهة، وأنتم تمثلون ضمير الشعب، مطالباً "أهالي الضفة المحتلة أن يلبوا نداء أهلنا في القدس، وألا يتأخروا على الإطلاق في مساندتهم، باعتبار الأقصى والقدس منطلقا للانتفاضة والمقاومة".

وأشار هنية "أن مخططات الأقصى لن تنجح مخططات تقسيم الأقصى المبارك، ولم نسمح ولو على رقابنا ودمنا أن يستباح الأقصى وأن تتغير معالم القدس"، محملاً الامة المسؤولية التاريخية عما يحصل في الأقصى، مطالباً إياها بإعادة الاعتبار للقدس على جميع الأصعدة، والدفاع عن القدس وتوفير كل عوامل الصمود والثبات.

ودعا هنية إلى التحرك في ثلاثة اتجاهات أمام مخططات الاحتلال التهويدية بحق المسجد الأقصى؛ فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.

وطالب أهلنا في القدس وأراضي 48 والضفة بالدفاع عن القدس ومقدساتنا أمام مخططات الاحتلال، مردفا إن "أهلنا في القدس والـ48 هم حراس على مقدساتنا وأقول لأهلنا هناك أنتم لستم وحدكم، هذه معركتنا، هذه جبهتنا، أنتم تمثلون ضمير هذا الشعب ومقدمة ال فتح والنصر".

كما، وطالب هنية دول وأحرار العالم بأن يعبروا عن ضمير الإنسانية وفرض الحصار الدبلوماسي على الاحتلال ليتراجع عن مخططاته.