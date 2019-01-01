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موسكو: أسلوب رسالة ترامب إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!

السبت 19 أكتوبر 2019 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو: أسلوب رسالة ترامب إلى أردوغان سيدخل المناهج المدرسية!


موسكو /سما/

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بسخرية على الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام.

وفي تصريحات متلفزة قالت زاخاروفا: "أمامنا نموذج جديد من فن المراسلة، سيدخل بالتأكيد في المناهج المدرسية"، موضحة أن الحديث يدور عن مناهج في الدبلوماسية أو العلاقات الدولية. وتابعت: "ذاك هو أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية، أسلوب نظامها السياسي وأسلوب التعامل مع شركائها".

وفي رسالة تحذير مؤرخة في 9 من هذا الشهر، حث الرئيس الأمريكي أردوغان على التوصل إلى اتفاق مع قادة المقاتلين الأكراد (المدعومين من واشنطن) في سوريا، مهددا بتدمير الاقتصاد التركي في حال عدم قبوله هذه النصيحة.

وفي ختام الرسالة، خاطب ترامب نظيره التركي بالعبارات التالية: "سينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية. وسينظر إليك إلى الأبد كشيطان إذا لم تقم بأشياء جيدة. لا تكن قاسيا. ولا تكن أحمق!".

ونقلت "بي بي سي"، الخميس الماضي، عن مصادر في الرئاسة التركية قولها إن أردوغان عند تلقيه الرسالة "رفضها قطعيا ووضعها في سلة المهملات"، وذلك قبل ساعات من شن الجيش التركي عملية "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

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