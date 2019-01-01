الكشف عن تفاصيل اجتماع تنفيذية المنظمة حول الانتخابات العامة

رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، اليوم السبت، عن تفاصيل اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم في مدينة رام الله.

وقال أبو يوسف في تصريحات إن اجتماع اللجنة بحث جملة من القضايا سواء على الصعيد السياسي أو الوضع الداخلي، مشيرًا إلى أن الموضوع الأبرز هو التحضير لإنجاح الانتخابات العامة.

وبحسب ابو يوسف، أكد الاجتماع، على ضرورة إزالة كل العقبات أمام الانتخابات وأهمية إجرائها في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنه جرى التطرق إلى قانون الانتخابات.

وأردف قائلا: أكدنا على أهمية التمسك بقانون التمثيل النسبي الكامل، وأيضا قضايا لها علاقة بكيفية إزالة العقبات أمام الوصول إلى الموعد الذي يمكن أن يحدده الرئيس من خلال إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية أو التشريعية أولا ثم الرئاسية بعد ذلك بفترة.

وفي موضوع ذي صلة، تطرق أبو يوسف لزيارة د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة هذا الأسبوع، موضحا أنه سيجتمع مع الفصائل، وسيستمع لمواقفها تحديدا حركة حماس .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن "حماس من حيث الشكل، تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات، لكن من حيث المضمون واضح تماما أنها تضع العراقيل". وفق قوله.