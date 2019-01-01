حماس تعلق على زيارة حنا ناصر لقطاع غزة بشأن الانتخابات وتكشف الحركة ستبلغه بالتالي..

غزة / سما /

علقت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم السبت، على زيارة حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات الى قطاع غزة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع: ترحب "حماس" بزيارة السيد حنا ناصر في أي وقت، مشيرا الى الحركة ستبلغه موقفها الثابت أننا مصرون على إجراء الانتخابات وحريصون على أن يسبقها حالة من التوافق لضمان نجاحها.

ومن المتوقع ان يصل رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر الة غزة خلال هذا الاسبوع لبحث ملف الانتخابات مع الفصائل وحركة حماس بغزة.

وفي سياق منفصل، أوضح القانوع: أن موقفنا من مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة لا يزال قائماً ولن نتراجع عنه أو نغادر مربع تحقيق الوحدة الوطنية وانجاز المصالحة

وأضاف: عدم رد حركة فتح ورئيسها محمود عباس على مبادرة الفصائل يعكس حالة العزلة الوطنية التي يعيشها وسياسة التفرد والاستبداد التي يمارسها.

وتابع: مطلوب من الكل الوطني وأحرار شعبنا الفلسطيني ممارسة ضغطاً على قيادة حركة فتح للموافقة على مبادرة الفصائل والنزول لرغبة شعبنا بتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام