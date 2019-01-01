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حماس تدعو لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام

السبت 19 أكتوبر 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام


غزة / سما/

دعت حركة حماس، اليوم السبت، لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام، ودعم الفعاليات المتضامنة معهم، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم، حتى ينالوا حريتهم.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي له "نحي صمود أسرانا البواسل المضربين عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري الظالم في سجون الاحتلال الصهيوني، الذين يخوضون معركة كرامتهم بامعائهم الخاوية".

واعتبر أن الاعتقال الإداري هو جريمة بشعة ومخالفة للقوانين الدولية، تضاف للجريمة الأساسية المتمثلة باعتقال الاحتلال للفلسطينيين، وهو ما يتطلب موقفاً جاداً من المؤسسات الدولية، ومعاقبة الاحتلال على هذه الجريمة. بحسب قوله.

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