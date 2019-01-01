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الشرطة تضبط 4 مركبات غير قانونية وتقبض على 15 مطلوبين للعدالة في جنين

السبت 19 أكتوبر 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط 4 مركبات غير قانونية وتقبض على 15 مطلوبين للعدالة في جنين


جنين / سما /

 ضبطت الشرطة اليوم 4 مركبات غير قانونية والقت القبض على 15مطلوبين للعدالة في جنين.
وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المدينة والمحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 4 مركبات  غير قانونية والقت القبض على  15  شخص مطلوبين للعدالة في مدينة ومحافظة جنين .
ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام.

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