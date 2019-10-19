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أميال من الابتسامات: مساعدات طبية تصل غزة الأسبوع المقبل

السبت 19 أكتوبر 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أميال من الابتسامات: مساعدات طبية تصل غزة الأسبوع المقبل


غزة / سما/

أعلنت حملة أميال من الابتسامات إنهاء التحضيرات في القاهرة لإرسال دفعة جديدة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ومن المتوقع وصول المساعدات الأسبوع المقبل، وتتضمن 150 ألف زجاجة من دواء الهيبارين (Heparin) هو دواء مضاد للتخثر (تجلط الدم).

وأكد القائمون على الحملة في تصريح صحفي صدر اليوم السبت 19-10-2019 ضرورة استمرار العمل الإغاثي لدعم الأهالي في قطاع غزة، خاصة مع ما تعانيه وزارة الصحة من نقص كبير جداً في الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعتها ما يؤثر على الواقع الصحي في القطاع.

ودعوا جميع الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 13 عاماً على غزة ما أوصلها لحالة مأساوية وكارثية، في ظل تحذيرات الأمم المتحدة بأن القطاع لن يصبح صالحاً للعيش بعد أشهر من الآن (عام 2020).

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