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حمد بن جاسم يشن هجوما حادا على الجامعة العربية ويدافع عن أردوغان و“نبع السلام”

السبت 19 أكتوبر 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمد بن جاسم يشن هجوما حادا على الجامعة العربية ويدافع عن أردوغان و“نبع السلام”


الدوحة/وكالات/

 شن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، هجوما حادا على الجامعة العربية، ودافع عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال حمد بن جاسم، في تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”: “ها قد اتفقت تركيا وأمريكا بخصوص الشريط الحدودي ويتضح من ذلك للأسف الشديد ضحالة التقديرات العربية والبيان الصادر من الجامعة التي لم يعد لها مصداقية لا في الشارع العربي ولا العالمي ولا حتى من المجتمعين أنفسهم”.
وتابع: “السبب أنها لم تعالج قضاياها الأساسية في العالم العربي، ولست بصدد تعدادها”.
واستمر، قائلا: “ناهيك عن عدم العدالة والمصداقية في أن تكون حكم في أي خلاف عربي”.
واستطرد بقوله: “السبب أنها تبني سياستها بأسلوب  غير واقعي، ويتضح الآن أن دخول تركيا إلى الشريط الحدودي كان بموافقة أمريكية روسية إيرانية سورية”.

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