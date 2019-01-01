الرجوب يطلع باخ والشيخ الصباح على واقع الرياضة الفلسطينية

رام الله / سما /

أطلع رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية د. توماس باخ، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، رئيس المجلس الأولمبي الاسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، على واقع الرياضة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الرجوب د.باخ، والشيخ الصباح، كل على حدة، في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 24 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "انوك".

واطع الرجوب، د. باخ على ما تشهده الحركة الرياضية الفلسطينية، وأبرز التحديات التي تواجهها، خاصة عرقلة الاحتلال الإسرائيلي حركة الرياضيين والخبراء، وحركة المعدات والتجهيزات الرياضية إلى داخل فلسطين، إضافة لاقتحام المنشآت والمراكز الرياضية ومنع إقامة الفعاليات الرياضية، التي كان آخرها اقتحامه لجمعية برج اللقلق في القدس الشرقية ومنع إقامة دوري العائلات المقدسية، في محاولة واضحة لكسر الإرادة الفلسطينية، وأسرلة الرياضة وجعلها تابعة للاحتلال.

وطالب بالتحرك العاجل، للجم الاحتلال وانتهاكاته، وإيجاد آليات تكفل حرية حركة الرياضيين والمعدات الرياضية، إضافة لحرية تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية في الأراضي الفلسطينية.

بدوره، أكد باخ حق اللجنة الأولمبية الفلسطينية بتطوير الرياضة وإقامة الفعاليات الرياضية داخل حدودها التي اعترفت بها قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية على اتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للجنة الأولمبية الفلسطينية لتطوير الرياضة في فلسطين.

وفي السياق ذاته، أطلع اللواء الرجوب، الشيخ الصباح، على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الرياضة والرياضيين في فلسطين.

وبحث الطرفان، سبل إيجاد ضمانات ملزمة تضع حدا لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الحركة الرياضية الفلسطينية، وتسمح بحرية الحركة إضافة لتطوير الرياضة دون معيقات.

كما بحث الرجوب والصباح، آليات توفير الدعم اللازم لتطوير عمل اللجنة الأولمبية الفلسطينية والاتحادات الرياضية التابعة لها، وتوفير المنشآت الرياضية، وارسال خبراء لتدريب الرياضيين ودفع عجلة التطوير.

من جانبه، أبدى الشيخ الصباح استعداد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الاسيوي تقديم الدعم اللازم لتطوير الحركة الرياضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، مؤكدا أن "أنوك" والمجلس الأولمبي الاسيوي يقف على جانب فلسطين وحقها في حرية الحركة وتطوير الرياضة على أرضها.

كما التقى الرجوب بعدد من رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية، وأطلعهم على حالة الرياضة الفلسطينية، ومدى التطور الذي وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة، إضافة للصعوبات التي تواجهها بشكل مستمر جرّاء ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الهادفة لسلب الرياضيين الفلسطينيين حقهم بممارسة الرياضة على أرضهم وبين جماهيرهم.