العوض: الانتخابات استحقاق دستوري وقانوني وأخلاقي

غزة / سما/

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب "وليد العوض" يوم السبت، إنّ الانتخابات استحقاق دستوري وقانوني وسياسي.

وأفاد العوض في تصريح له على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ الانتخابات التزام اخلاقي، والمطلوب بذل كل الجهود لإزالة كل العقبات التي تحول دون إجراءها ، في أجواء من الحرية والشفافية والديمقراطية.

وكان الرئيس محمود عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية "حنا ناصر"، بإستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.