مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

إعتدى عدد من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس المجلس للجبعة ذياب مشاعلة، بأن عشرات المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة "واد الخنزير" والحيلة القريبتين من مستوطنة "بيت عاين"، ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بالاعتداء على المنازل والممتلكات، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية.

وأضاف مشاعلة ان قوات الاحتلال تحتجز في هذه الأثناء الباص الذي يقل المتضامنين الأجانب.

يذكر ان قرية الجبعة تتعرض الى هجمات متكررة من قبل المستوطنين، خاصة في الموسم الحالي للزيتون.