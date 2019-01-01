  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بيان مهم من قيادة الجيش اللبناني تعقيبًا على المظاهرات التي تجتاح البلاد

السبت 19 أكتوبر 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان مهم من قيادة الجيش اللبناني تعقيبًا على المظاهرات التي تجتاح البلاد


بيروت /سما/

أكدت قيادة الجيش اللبناني تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين بتحسين الأوضاع المعيشية، ودعتهم إلى التظاهر السلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة.

وجاء في بيان أصدرته قيادة الجيش "تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وهي إذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين".

وتشهد معظم المناطق اللبنانية احتجاجات عنيفة لليوم الثالث على التوالي تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وسوء الأوضاع المعيشية.

الأكثر قراءة اليوم

القسام يوجه رسالة للاحتلال حول جنوده الاسرى بقطاع غزة وهذا مفادها..

أجمل امرأة في العالم.. الفلسطينية بيلا حديد!

سقوط أولى الضحايا في الاحتجاجات.. والحريري يمهل شركاءه 72 ساعة

الديمقراطية توجه طلبا للسلطة بشأن أموال الوزراء

تحذير عاجل من شركة آبل لمستخدمي ايفون

جنرال إسرائيلي يشكك بأشرف مروان ودوره الاستخباري

إصابتان إحداهما حرجة برصاص الاحتلال شرق جباليا

الأخبار الرئيسية

بومبيو: "يحق لإسرائيل ضرب مواقع في سوريا" واصدق ايران بانها تريد القضاء على تل ابيب

الديمقراطية

الديمقراطية تطالب اللجنة التنفيذية بالكشف عن مصير لجنة وقف العمل بالإتفاقات مع الاحتلال

الرئيس يوعز لجهاز الاحصاء المركزي بالتحضير للانتخابات العامة

حسن نصرالله

نصر الله يدعم التظاهرات ويطالب بالاصلاحات

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم في رام الله ومجدلاني يكشف التفاصيل