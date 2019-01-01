وفد من قيادة "حماس" يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي.. وهذه التفاصيل

روسيا

التقى وفد قيادي من حركة "حماس" صباح اليوم السبت، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف.

ووضع وفد حركة "حماس" الذي ضم عضوا المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وعزت الرشق، لبوغدانوف في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية.

وأكد الوفد موقف "حماس" من مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية، وحرصها على التعاطي معها بإيجابية ومرونة، كما أكد الوفد حرص "حماس" على التعاطي مع أي مبادرة من شأنها تجاوز الانقسام الفلسطيني.

وبين الوفد أن موقف الحركة من عقد الانتخابات هو الموقف المنسجم مع المزاج العام الفلسطيني بأن تكون انتخابات شاملة ومتزامنة.

وبحث خلال اللقاء تطورات مسيرة العودة الكبرى، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يحياها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

بدوره، أكد بوغدانوف أهمية الوحدة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية، مشيراً إلى أن موقف روسيا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني الصديق على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما أكد على تقديم روسيا الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، باعتبارها عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني.