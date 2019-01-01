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الرئيس يستقبل رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء

السبت 19 أكتوبر 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض.

وتسلم سيادته، من عوض، نسخة من كتاب القدس الإحصائي السنوي للعام 2019، الذي يختص بمدينة القدس المحتلة وبياناتها.

وأثنى الرئيس على عمل جهاز الإحصاء، والدور الكبير الذي يقوم به لتوفير البيانات والإحصاءات لصانع القرار الفلسطيني.

واكد ضرورة أن يعمل جهاز الإحصاء على توفير كل ما يلزم من بيانات وإحصاءات للجنة الانتخابات المركزية لتقوم بدورها في التحضير الجيد لإجراء الانتخابات العامة.

#الرئيس عباس #الإحصاء الفلسطيني

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