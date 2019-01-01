فلسطين على موعد مع امطار مصحوبة بعواصف رعدية

رام الله / سما /

من المتوقع ان يتأثر طقس فلسطين مساء يوم الاثنين المقبل بأجواء باردة في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لهطول أمطار محلية مصحوبة بالعواصف الرعدية فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب طقس فلسطين فإن درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل لن يطرأ عليها أي تغير يذكر ، حيث تسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئيا نهارا في معظم المناطق.

أما يوم الثلاثاء المقبل فلا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئياً نهاراً في معظم المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة خصوصاً في فترة الصباح ، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.