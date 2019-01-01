السفير دياب اللوح يستقبل أميني اتحاد المعلمين الفلسطينيين والعرب

القاهرة / سما /

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، المشاركين في مؤتمر اتحاد المعلمين العرب، أمين عام اتحاد المعلمين العرب هشام مكحل، ورئيس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سائد ازريقات، بحضور عضوي مفوضية التنظيمات الشعبية محمود الهبيل و د.نعيم مرار والمستشار الثقافي د محمد خالد الأزعر و المستشار الإعلامي ناجي الناجي .

ووجه السفير دياب اللوح التحية لمعلمي فلسطين ودورهم الكبير في مختلف مراحل النضال والكفاح الفلسطيني، بصمودهم أمام العراقيل التي واجهها أبناء فلسطين منذ النكبة وحتى اللحظة الراهنة، مثمنا مهمتهم السامية التي ساهمت في بناء الأجيال ورفعت اسم فلسطين عاليا في المحافل الدولية، مؤكدا أن سلاح العلم هو خير ما يقاتل فيه الفلسطينيون المحتل الاسرائيلي، فهو سلاح يمكنه من مجابهة المحتل أينما كان، مؤكدا أن كافة الفلسطينيين يرفعون القبعة ويقدمون تحية اجلال واكبار للمعلمين أصحاب الأيادي البيضاء مهدين لهم كافة النجاحات الفلسطينية في الوطن والشتات.

يأتي اللقاء في ظل انعقاد مؤتمر اتحاد المعلمين العرب والذي عقد في 12-14 أكتوبر الجاري بمقر نقابة المهن التعليمية المصرية ؛ بحضور وفود 12 دولة من نقباء المعلمين العرب وهيئات مكاتبهم بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والعديد من الشخصيات العامة بمصر والوطن العربي.

وناقشوا العديد من القضايا التعليمية الهامة ودعم تعليم أبناء اللاجئين مع الحفاظ على الهوية الثقافية لبلدانهم الأصلية في البلد المضيف ومعادلة الشهادات العامة لسهولة تنقل الطلاب بين الدول العربية بغرض التعليم وتجفيف منابع الأمية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات بالبلاد العربية أعضاء الاتحاد، وضرورة احتواء جميع الدول العربية المستقبلة للاجئين مع رعايتهم اجتماعيا وتعليميا وصحيا.