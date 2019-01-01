تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد احتجاجات عنيفة

وكالات / سما /

أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا حالة الطوارئ في العاصمة تشيلي، بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة أدت إلى اغلاق كافة محطات قطارات الأنفاق، بسبب زيادة أسعار بطاقات المواصلات العامة "المترو".

ومترو سانتياغو هو أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا الجنوبية. وقالت السلطات إنه سيبقى مغلقا نهاية الأسبوع على أن يستأنف عمله تدريجيا الأسبوع المقبل.

وقبل إغلاق المحطات، أطلقت دعوات إلى الصعود في القطارات بلا بطاقات؛ للاحتجاج على رفع سعرها من 800 بيزوس إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) في ساعات الازدحام، بعد زيادة أولى بمقدار عشرين بيزوس في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأجبر عديدون بذلك على العودة إلى بيوتهم سيرا على الأقدام، وقطعوا بذلك مسافات طويلة، ما أدى إلى حالات من الفوضى.