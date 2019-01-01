نجل نتنياهو يهاجم قنوات عبرية ويتهمها بمعادة اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

اتهم يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قناتي 12 و13 العبريتين ببث "دعاية معادية" لإسرائيل.

ودعا يائير - وفقًا لموقع صحيفة هآرتس - المستهلكون إلى مقاطعة كل الشركات التجارية التي تعلن في تلك القناتين. مضيفًا في تغريدة له عبر تويتر "فقط إذا قاموا بضربهم في جيوبهم سوف يتغيرون ويصدرون بعض الأصوات الصهيونية".

وأشار موقع الصحيفة، إلى أن القناتين تتعرضان لحملة من اليمين خاصةً بعد حديث معلق الشؤون السياسية في قناة 12 أمنون أبراموفيتش ومقدم برنامج "ستة" عوديد بن عامي، بأن حقبة وعهد نتنياهو قد انتهى، وأن هناك في الليكود وخارجه كراهية غير محدودة لنتنياهو.

وكان نتنياهو، قد دعا لمقاطعة قناة 12 بعد بثها فيلم حول اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة والذي وصفه بأنه "معادٍ للسامية".

وبحسب موقع صحيفة هآرتس فإن تلك الدعوة من نتنياهو جاءت بعد ما نشر في القناة بشأن شهادات جديدة ضده في الملف 4000 المتهم فيه بعلاقته مع مالك شركة بيزك وموقع واللا، لتقديم خدمات له مقابل تحسين صورته وعائلته إعلاميًا.

صحيفة القدس