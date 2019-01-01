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تل ابيب :الاشتباه بتسليم سفينة إيرانية أسلحة لسوريا

السبت 19 أكتوبر 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب :الاشتباه بتسليم سفينة إيرانية أسلحة لسوريا


وكالات-


قالت قناة i24news الإسرائيلية، إن سفينة "أرتنوس" ARTENOS الخاضعة للعقوبات الأمريكية، يشتبه بأنها تحمل بضائع محظورة أو أسلحة، قامت بتفريغ حمولتها في ميناء اللاذقية شمالي سوريا.

ووفقا للقناة، فقد وصلت سفينة الشحن الإيرانية، الساعة الثانية صباح الخميس، إلى ميناء اللاذقية في سوريا، وذلك بعد مغادرتها إيران في 6 أكتوبر، من ميناء بندر عباس.

واجتازت سفينة الشحن الإيرانية قناة السويس المصرية في 14 أكتوبر، وهي مسجلة على أنها سفينة إيرانية وتحمل العلم الإيراني. وتم تفريغ الحاويات من على متنها، عقب وصولها إلى ميناء اللاذقية
 

وتشير i24news إلى أن شركة "أوميد داريا" rahbaran Omid Darya الإيرانية، التي تشغل السفينة، موجودة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، فيما تؤكد الشركة الإيرانية أنها تقدم خدمات لشركة سفن الشحن الإيرانية الحكومية.

وتزعم القناة الإسرائيلية أن ميناء "بندر عباس" معروف بـ"كونه الميناء الرئيس لتصدير شحنات الأسلحة والمعدات التقنية، لحرس الثورة الإسلامية في إيران".

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