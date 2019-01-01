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اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم في رام الله ومجدلاني يكشف التفاصيل

السبت 19 أكتوبر 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم في رام الله ومجدلاني يكشف التفاصيل


رام الله / سما /

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، عن تفاصيل اجتماع اللجنة، الذي سيعقد اليوم السبت، لمناقشة عدة قضايا.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية عن مجدلاني تأكيده أن أهم القضايا التي سيتم نقاشها هو الوضع السياسي العام، وزيارة الرئيس للمملكة العربية السعودية، ونتائجها المهمة التي تمخص عنها تشكيل مجلس اقتصادي مشترك.

وأضاف مجدلاني: موضوع الانتخابات هو الحلقة المركزية الآن في المرحلة الراهنة، وكانت اللجنة التنفيذية توافقت على العمل بشكل مشترك، من أجل إدارة حوار وطني في إطار المنظمة، وهذا الحوار يُعالج كافة القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على التوالي، وضمان الشفافية والنزاهة والحريات وإجراء العملية الانتخابية، واحترام العملية الانتخابية.

وتابع: في المقابل، وما ينجم عن هذا الحوار الداخلي الوطني الفلسطيني، في إطار المنظمة، هو ما يمكن من خلاله الحوار مع حركة حماس.

وأشار مجدلاني إلى أنه من حق حماس أن تقرر المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، ولكن ليس من حقها منع أبناء شعبنا من المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً.

وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن اعتقاده بأن موضوع الانتخابات، استحقاق وطني ينبغي إجراؤه بالسرعة الممكنة، لأنه لا يمكن الانتظار على إجراء العملية الانتخابية وإفساح المجال للشعب الفلسطيني، للمشاركة واختيار من يمثلهم.

#اللجنة التنفيذية #احمد مجدلاني

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