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فضل شاكر يعلق على احتجاجات لبنان.. ماذا قال؟

السبت 19 أكتوبر 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضل شاكر يعلق على احتجاجات لبنان.. ماذا قال؟


وكالات / سما /

علّق المطرب اللبناني فضل شاكر، على الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أيام، ويتوقع أن تؤدي إلى استقالة الحكومة.

وقال فضل شاكر في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "أيها المظلومون الغاضبون من كل طوائف لبنان، اعلموا أن الله سينتقم ممن ظلمني ويظلمكم".

وتابع: "ستشرق شمس الحرية وسيعود لبنان الفرح والحب والحياة".

ويتهم فضل شاكر القضاء اللبناني بظلمه، وإقحامه في قضايا إرهاب، لا علاقة له بها، على حد قوله.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، منح مهلة 72 ساعة فقط، للطبقة السياسية وشركائه في الحكومة، لتقديم "حل يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين"، لمواجهة جموع المتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف مطالبين بمواجهة الفساد وإسقاط الطبقة السياسية.

وقال الحريري في كلمة متلفزة مساء الجمعة، موجها حديثه للطبقة السياسة: "من لديه حل إصلاحي غير ما قدمناه فليتفضل لتقديمه وليكن ذلك عبر انتقال هادئ" .

#فضل شاكر

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