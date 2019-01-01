الإغاثة الزراعية توزع مستلزمات على المزارعين لمساعدتهم في قطف الزيتون

بيت لحم/ سما /

قامت جمعية التنمية الزراعية بتوزيع مستلزمات على المزارعين في قرية الجبعة، بالتعاون مع محافظة بيت لحم ومجلس قروي الجبعة ووزارة الزراعة.

ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع "قيادة التغيير نحو النمو بقطاع الزراعة الفلسطيني" الممول من حكومة لوكسمبورغ .

وعمل المتطوعون على توزيع تلك المستلزمات، بهدف زيادة إنتاج زيت زيتون والمساهمة في الحفاظ على جودته بمواصفات زراعية عضوية خالية من المواد الكيماوية ، بالاضافة الى تشجيع المزارعيين على قطف ثمار الزيتون بطرق سليمة والحفاظ على نضارة الثمار.

وشملت المسلتزمات التي جرى توزيعها على مفارش، سلالم، مناشير يدوية، ومقصات أشجار تسهم في مساعدة المزراعين في جني محصولهم بطرق سليمة.

ويأتي توزيع المستلزمات على المزارعين في مختلف المحافظات انطلاقا من حرص المؤسسة على الوقوف الى جانب المزارعين و خاصة في قطاع الزيتون لما لهذا القطاع من اهمية و اعتماد ما يقارب 100 الف اسرة على مداخيل هذا القطاع .

ويشار الى أن المزارعين في بلدة الجبعة يتعرضون بإستمرار لإعتداءات المستوطنين بحماية جنود الإحتلال بهدف التضييق عليهم و دفعهم لمغادرة اراضيهم من أجل الاستيلاء عليها و مصادرتها لأغراض استيطانية .