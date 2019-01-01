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الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

السبت 19 أكتوبر 2019 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر عبر معبر الرفح البري ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الداخلية أن السفر مخصص للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة من كشف (10/17).

ونوهت للمسافرين ضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مطالبة التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الداخلية جميع المسافرين ضرورة إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 للتذكير رابط كشف (10/17)

#وزارة الداخلية

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