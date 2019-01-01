عناوين المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم السبت

غزة / سما /

اقتراب مهلة نتنياهو لتشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، واستشهاد شاب فلسطيني في طولكرم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، يتصدر عناوين الصحف العبرية صباح اليوم السبت.

"هآرتس":

مقتل فلسطيني بالرصاص قرب طولكرم

ارتفاع عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء انفجار داخل مسجد في أفغانستان إلى 62 قتيلا

يائير نتنياهو يدعو الى مقاطعة الشركات التي تبث دعايتها على القناة 12 و 13 الاخباريتين

غانتس وكوخافي يجتمعان للاطلاع على التطورات الأمنية في المنطقة

سياسة ترمب في الشرق الأوسط تثير مخاوف إسرائيل الأمنية

"معاريف":

فلسطيني يصاب بطلق ناري أدى إلى مقتله بعد ركضه على حراس أمن بالقرب من طولكرم

نتنياهو: الإسرائيليون يتوقعون حكومة الوحدة

"إسرائيل اليوم":

نتنياهو: تشكيل حكومة الأقلية - خطوة معادية للصهيونية وخطيرة

نتنياهو يهاجم غانتس وليبرمان للحيلولة دون تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة

نتنياهو: من المؤسف أن غانتس يسمع كلام لبيد وليبرمان

فلسطيني يطلق عليه النار ويقتل قرب طولكرم

بومبيو بعد زيارة إسرائيل: أوضحت لإسرائيل ان لا حليف لهم أكبر من الولايات المتحدة