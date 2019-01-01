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بمشاركة فلسطين انتهاء أعمال الجمعية العامة ٨٨ للانتربول

السبت 19 أكتوبر 2019 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أنهت الجمعية العامة ٨٨ للانتربول أعمالها في جمهورية تشيلي واستمرت لمدة ٤أيام التي شارك فيها المساعد الامني لوزير الداخلية اللواء د. محمد و مدير المكتب المركزي الوطني(انتربول فلسطين) العميد د. محمود صلاح الدين وضابط حماية البيانات في مكتب إنتربول فلسطين الملازم أول / شرف سويطات.

 ونوقشت العديد من المواضيع التي تهم عمل الانتربول في مكافحة الجريمة، واتخذا العديد من القرارات التي تأتي في هذا الإطار، كما جرت انتخابات لاختيار أعضاء للجنة التنفيذية للمواقع الشاغرة انتهى بفوز مرشح الاردن بمقعد اسيا، كما فاز مرشح تشيلي بمقعد الأمريكيتين وفاز مرشح أندورا بمقعد قارة أوروبا وفازت مرشحة تشيكيا بمنصب نائب رئيس الانتربول عن قارة أوروبا.

كما وتم ارجاء التصويت على طلب عضوية كوسوفو لمنظمة الانتربول الى الدورة القادمة والمقرر عقدها في الارغواي العام القادم.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة عقد الوفد الفلسطيني العديد من اللقاءات الثنائية واضعًا الدول الأعضاء بواقع انتربول فلسطين واهم النجاحات والتحديات التي حققها معبرًا عن استعداد فلسطين التعاون مع جميع دول العالم في مكافحة الجريمة.

#الانتربول

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