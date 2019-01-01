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المؤتمر اليهودى العالمي سيمنح ميركل جائزة هرتزل نهاية الشهر

السبت 19 أكتوبر 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المؤتمر اليهودى العالمي سيمنح ميركل جائزة هرتزل نهاية الشهر


القدس المحتلة / سما /

أعلنت الجالية اليهودية في مدينة ميونخ وبافاريا العليا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستحصل على جائزة تيودور هرتزل من المؤتمر اليهودى العالمي.

وأشارت الجالية أن ميركل ستتسلم الجائزة في 28 من الشهر الجاري في ميونخ جنوبي ألمانيا.

وتمنح جائزة تيودور هرتزل سنويا لأشخاص بارزين يعملون على "تحقيق فكر هرتزل في جعل العالم أكثر تسامحا وأمانا تجاه اليهود".

من بين الشخصيات التي تم منحها هذه الجائزة من قبل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول ونائب الرئيس الامريكي السابق جو بايدن والناشر أكس شبرينجر الذي منحت له بعد وفاته.

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